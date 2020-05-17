Производственный цех загорелся в Челябинске

Причины пожара выясняют специалисты.

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Цех по производству пластиковых окон загорелся в Челябинске. Пожару был присвоен второй номер сложности. Подробнее о том, как тушили ангар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вызов о том, что в ангаре, расположенном на улице Автодорожной, начался пожар, поступил минувшим вечером. На место сразу же выехали силы и средства челябинского пожарно-спасательного гарнизона и уже через несколько минут были на месте ЧП.

«Внутри производственного помещения размером 150×20 метров горели комплектующие для производства пластиковых окон. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением, однако оперативно принятые меры позволили предотвратить распространение пламени и в максимально быстрый срок локализовать, а затем и ликвидировать возгорание»,— рассказали в ведомстве.

После ликвидации пожара сотрудники МЧС ещё некоторое время разбирали и проливали горевшие конструкции. Всего на месте ЧП работали 9 единиц техники и 31 человек. Причины пожара на данный момент выясняются.