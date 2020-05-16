Пожары в Челябинской области: как самоизоляция повлияла на количество вызовов

Однако лесникам приходится всё так же непросто.

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С введением режима самоизоляции и особого противопожарного режима в городах Челябинской области возгораний стало меньше, говорят специалисты. По словам Анвара Хазиахметова, командира отделения 101-ой пожарной части противопожарной службы Челябинской области, вызовов стало вдвое меньше, и чаще всего люди жалуются на любителей шашлыков.

«Люди стали больше звонить, больше говорить. Где-то видят дым, где-то люди шашлыки разводят, сразу сообщают»,— рассказывает специалист.

Но если в городах ситуация более и менее стабильна, то лесникам приходится труднее. Так, совсем недавно в 30 километрах от Челябинска вспыхнул природный пожар на площади 130 гектаров. Пожар от остальной части поля отрезали с помощью грунтовой полосы.

Как в этом году обстоит дело с природными пожарами? Сколько гектаров леса пострадало с начала 2020 года? Какие районы в Челябинской области являются пожаробезопасными? И сколько патрулей ежедневно дежурят в регионе? Ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать уже сегодня, 16 мая, в программе «Итоги. Время новостей» в 21:30 на ОТВ.