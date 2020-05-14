Пожаров из-за аппаратов ИВЛ в Челябинской области не будет

Как заявила Ирина Гехт, к аппаратам «Авента» ранее нареканий не было.

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12 мая в Санкт-Петербурге произошло происшествие: в больнице, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, произошло возгорание. В результате чего погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Все аппараты были модели «Авента-М», произведенных после 1 апреля 2020 года.

И все больницы начали изымать данные аппараты, которых было приобретено немало. Как заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, что после 1 апреля регион получил три аппарата ИВЛ, но несколько иной модели.

«Происшествия были с моделями „Авента-М“, у нас аппараты „Авента-У“. Безусловно, они сейчас находятся в консервации и до окончательных итогов расследования задействованы не будут. Аппараты „Авента“ у нас работают и на других госпитальных базах, и в медорганизациях. У нас не было к ним нареканий: это достаточно хорошие аппараты по соотношению цена-качество. До окончательных результатов выяснения причин возгорания я бы не делала бы поспешных выводов. Неизвестно пока, это аппарат плохой или виновата неисправная проводка», — отметила Ирина Гехт.

Касательно проводки, то во всех госпитальных базах, когда их готовили к запуску, все было заменено. А к кислородным носителям подведены медные трубки, качество которых позволяет избежать подобных ситуаций. И в правительстве региона отметили, что опасений по поводу того, сможет ли проводка выдержать все нагрузки, которая сейчас существует на госпитальных базах, нет.