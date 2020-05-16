Пожар произошёл в одном из автосервисов Миасса

Здание и оборудование значительно пострадали от огня.

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В Миассе Челябинской области едва не произошло крупное ЧП. В одном из автосервисов начался пожар. Сотрудники вовремя сообщили о произошедшем диспетчеру пожарной связи. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание случилось в автосервисе на улице 8 июля. Прибыв на место, пожарные обнаружили очаг возгорания в отдельно стоящем здании автосервиса, пламя полыхало в двух смежных гаражных боксах.

«Чтобы предотвратить угрозу взрыва, огнеборцы вынесли из горящего помещения углекислотный и газовый баллоны, а затем приступили к тушению»,— рассказали в ведомстве.

Как сообщили очевидцы, пожар начался во время проведения сварочных работ. Сотрудники автосервиса пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли, и сразу же вызвали специалистов МЧС.

«Погибших и травмированных в результате ЧП нет. При пожаре пострадали отделка стен и потолка строения, оборудование автосервиса, повреждён автомобиль, припаркованный в боксе для ремонта»,— уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Также в ведомстве напомнили, что в каждой автомобильной мастерской должны быть исправные огнетушители и другое оборудование, а сотрудники должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время проведения работ.