Челябинку задержали за продажу контрафактного алкоголя и сигарет

Стражи правопорядки изъяли продукции на 187 тысяч рублей.

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Продажу контрафактных сигарет и алкоголя остановили полицейские в Челябинске. Она была выявлена в рамках мероприятий по пресечению преступлении данной сфере, рассказали «Первому областному» в городском УМВД.



Так, сотрудники полиции выявили 50-летнюю женщину с ЧМЗ, продававшую немаркированную продукцию.

«С целью систематического извлечения дохода, незаконно продавала немаркированную алкогольную и табачную продукцию. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими изъято алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 187 000 рублей»,— рассказали «Первому областному» в УМВД России по Челябинску.

По факту торговли немаркированной продукцией следствием отдела полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» уголовного кодекса России. По ней челябинка может получить до 3 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают розыск производителей контрафакта.