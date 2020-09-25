Партию контрафактных сигарет изъяли сотрудники ФСБ Челябинска

Контрразведчики изъяли табачной продукции на 1,5 миллиона рублей.

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Челябинское ФСБ пресекло продажу контрафактных сигарет. Сотрудники управления изъяли из одного из подвальных складов и двух магазинов 90 коробок табачной продукции на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.



«Гражданин приобретал сигареты у неустановленных лиц через социальные сети и интернет-приложения. На приобретенный безакцизный товар он делал наценку в размере 15 рублей за пачку сигарет и реализовывал ее через ряд продуктовых магазинов города», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Материалы УФСБ были переданы в ГУ МВД региона. Полицейские должны принять решение о возбуждении дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» уголовного кодекса.