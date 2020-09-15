Почти 17 000 пачек контрафактных сигарет выявили в Миассе

Немаркированный табак на 2 миллиона рублей нашли у местной предпринимательницы.

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Полицейские Миасса конфисковали контрафактных сигарет на сумму более двух миллионов рублей. Табачная продукция была найдена сотрудниками ГИБДД во время надзора за дорожным движением.



Они остановили машину «Шевроле», за рулём которой сидела 39-летняя женщина. Стражи правопорядка решили досмотреть её машину и нашли там несколько коробок с контрафактными сигаретами.

«В ходе дальнейшей работы оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в гаражном боксе, принадлежащем задержанной, обнаружена и изъята аналогичная немаркированная табачная продукция. Стражами порядка изъято более 16 900 пачек табака на сумму более двух миллионов рублей. Являясь индивидуальным предпринимателем, подозреваемая планировала сбыть данный товар через собственные торговые точки»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту эпизода возбуждено уголовное дело по части 6 статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По ней бизнесвумен может получить срок до 6 лет лишения свободы. Сейчас в её отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.