Женщину с поддельным документом задержали в Магнитогорске

Обман раскрыли в одном из отделов ФМС.

Послушать 00:00

В Магнитогорске Челябинской области местная жительница пришла в отдел Федеральной миграционной службы за оказанием необходимых услуг, а оказалась в отделении полиции. Причиной столь радикальной перемены мест оказался поддельный документ. Подробнее рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 14 августа, около 10:40 утра. Получив на пульт централизованной охраны сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, сотрудники Росгвардии незамедлительно отправились на место происшествия, где их встретила сотрудница отдела Федеральной миграционной службы.

«Девушка пояснила, что к ней за оказанием государственной услуги обратилась местная жительница. В ходе изучения ее документов был выявлен факт подделки оттиска штампа о регистрации. Росгвардейцы задержали гражданку 1974 года рождения»,— рассказали в ведомстве.

Для дальнейших разбирательств женщина была передана в дежурную часть отдела полиции.