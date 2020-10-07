Магнитогорский ученый обнаружил двухсотлетнюю монету

Скорее всего, один из воинов Суворова потерял ее в Фанагории.

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Редкую монету обнаружил магнитогорский ученый в Фанагории. Находка попалась директору научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ имени Г. И. Носова, ведущему сотруднику института археологии РАН Михаилу Абрамзону.

Номинал монеты — один бешлык, изготовлена она была в Бахчисарае несколько веков назад. По предположениям ученых, она принадлежала крымскому хану, которого звали Шахин Герай. Престол ему достался по указу Екатерины Второй, после того, как Крым отделился от Османской Империи. Монета же могла оказаться на дороге после того, как стала принадлежать одному из воинов Суворова.

«Кто-то из воинов потерял монетку. Мы ее нашли на дороге, по которой двигались полки Суворова, это центральный тракт, Лермонтов там ехал в Тамань», — комментирует находку Михаил Абрамзон.

Сейчас монета передана в музей-заповедник на Кубани.

Кроме монеты, в 2020 году магнитогорскими учеными были обнаружены и другие, не менее редкие находки. Например, античные городища, коллекция византийского золота и древнерусского серебра.