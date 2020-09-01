Продавшего чужой КамАЗ мужчину задержали в Магнитогорске

Житель Сибая передал ему более миллиона рублей, но на машине уехать не смог.

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В Магнитогорске задержали 48-летнего жителя Удмуртии, который пытался продать не принадлежащий ему КамАЗ. Он подозревается в совершении мошенничества.

Оказалось, что хозяин авто приехал в Магнитогорск для перевозки груза. Заказчик убедил его, что в технику необходимо установить навигационную систему контроля. Обманом завладев ключами, злоумышленник решил продать КамАЗ 28-летнему жителю Сибая (Республика Башкортостан). Покупатель передал продавцу более 1 миллиона 200 тысяч рублей, после чего попытался выехать со стоянки на авто. Но сторож сообщил хозяину, что его машину хотят забрать неизвестные. Тогда обманутый житель Башкирии обратился в полицию.

«По факту мошенничества отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП „Орджоникидзевский“ СУ УМВД России по Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Примечательно, что житель Удмуртии не имеет постоянной работы, кроме того, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.