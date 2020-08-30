Крупной суммы лишился южноуралец после звонка мошенника

Звонивший, как обычно, представился банковским сотрудником.

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Снова и снова жители Челябинской области доверяют мошенникам и лишаются крупных сумм. Подобный случай произошёл недавно в Кунашакском районе.

Житель села Куяш 1976 года рождения обратился с заявлением в местное отделение полиции, в котором пояснил, что неизвестный позвонил ему на мобильный телефон, представился сотрудником банка и предложил перевести деньги на резервный счёт, поскольку неизвестные пытаются снять деньги с существующего счёта. Мужчина поверил звонившему и сделал всё, что тот ему сказал. И в результате лишился 160 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество“. Санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности мошенника. А также ещё раз предупреждают о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают личные данные держателей карт, пин-коды и прочие данные, а также не просят перевести деньги на какие-либо посторонние счета.