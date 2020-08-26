Телефонный мошенник украл более 100 тысяч у южноуральца

Преступник представился банковским сотрудником.

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Очередной случай мошенничества зафиксировали в полиции Челябинской области. Один из южноуральцев обратился в ближайшее отделение с заявлением о том, что с его карты списали денежные средства. Звонивший представился сотрудником банка.

По словам мужчины, ему позвонил якобы сотрудник «Сбербанка» и сообщил, что его средства находятся в опасности, и их необходимо перевести на резервный счёт. А для этого необходимо продиктовать номер банковской карты и CVC-код. Растерянный южноуралец так и сделал. А после он получил смс-оповещение о том, что с его карты снято 108 тысяч рублей.

Как отмечают в полиции, за подобные деяния обычно возбуждают уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», наказание по которой — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Чтобы защитить денежные средства, ни в коем случае не сообщайте никому данные банковской карты и поступившие в смс-сообщениях пароли. Сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают персональные данные и не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Услышав подобные предложения, прерывайте разговор и звоните по горячей линии своего банка, указанной на оборотной стороне банковской карты»,— советуют в ГУ МВД России по Челябинской области.

Всегда необходимо помнить, что если от собеседника поступают подобные предложения, значит, с вами разговаривает мошенник.