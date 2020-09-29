Челябинцам с ВИЧ доставят лекарства и продукты на дом

Проект «Живи. Не бойся» победил в специальном конкурсе Фонда президентских грантов.

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Челябинцам с ВИЧ-инфекцией будут доставлять продукты и лекарства прямо на дом. Этим начали заниматься сотрудники некоммерческой организации «Есть мнение». В рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, 500 пациентам с ВИЧ в течение года будут бесплатно доставлять антиретровирусную терапию. Ещё 50 из них, которые относятся к группе малообеспеченных, будут получать продуктовые наборы.



«Целью проекта „Живи. Не бойся“, который победил в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса, является обеспечение бесперебойного доступа к АРВ-терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте 60 лет и старше, беременных и молодых матерей с ВИЧ, а также улучшение качества жизни наиболее уязвимых из них в условиях пандемии COVID-19», — рассказал руководитель Центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Всего на реализацию проекта пойдёт 7 миллионов рублей. 4,5 из них составят средства выигранного президентского гранта.