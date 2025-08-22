Продавец из Трехгорного пойдет под суд за хищение более 900 тысяч рублей

Женщина работала у ИП

В Трехгорном прокуратура ЗАТО утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в хищении более 900 тысяч рублей с места работы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 54-летняя жительница города была продавцом промышленных товаров в магазине «Леди». Женщина предлагала покупателям оплачивать покупки не в кассу, а перечисляя деньги на ее банковские счета. В итоге она похитила у индивидуального предпринимателя внушительную сумму. Деньгами гражданка распоряжалась по своему усмотрению.

В Трехгорный городской суд прокуратура уже направила материалы уголовного дела. Скоро будет вынесено решение о наказании женщины.