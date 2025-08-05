Южноуралец пойдет под суд за ДТП, унесшее жизни молодой супружеской пары

Родственники погибших требуют моральную компенсацию 15 миллионов рублей

Сорокадевятилетний житель Златоуста пойдет под суд за смертельную аварию, в которой погибла супружеская пара. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Обвинительное заключение утвердила прокуратура, сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в июне этого года на дороге Миасс — Златоуст. Обвиняемый на Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta. Молодая пара из отечественного автомобиля скончалась на месте.

Родственники погибших подали иск о возмещении морального вреда в размере 15 миллионов рублей и материального ущерба — свыше 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд, обвиняемый может получить до 7 лет лишения свободы.