В Челябинске будут судить мошенников, укравших у пенсионера 15 млн рублей

Злоумышленники обманули мужчину под предлогом проверки на работе

В Челябинске передано в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении двух мужчин, которые обманули 77-летнего пенсионера на 15 миллионов рублей. Потерпевший несколько раз передавал деньги злоумышленникам якобы на хранение. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе следствия выяснилось, что куратор преступной группы, находясь в Саратове, координировал действия челябинского курьера, который «обрабатывал» пенсионера. Они сообщили мужчине о проводимой силовиками проверке по месту его работы, а также убедили в необходимости передать все имеющиеся деньги на хранение в Центробанк.

Потерпевший четыре раза передавал крупные суммы якобы банковскому курьеру, который, чтобы не быть узнанным, был в кепке и солнцезащитных очках. В общей сложности пенсионер передал мошенникам свыше 15 миллионов рублей.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Пока шло следствие, обвиняемые находились под стражей. В ближайшее время Калининский районный суд рассмотрит материалы дела и вынесет приговор.

Имущество одного из фигурантов дела стоимостью 5 миллионов рублей арестовано.