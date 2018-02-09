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/ В южноуральских школах нарушили требование антитеррористической безопасности

В южноуральских школах нарушили требование антитеррористической безопасности

Прокуратура проверила образовательные учреждения в Троицке.
сегодня в 12:39
  |  Общество

В девяти школах Троицка не оказалось системы видеонаблюдения, несмотря на то, что этого требует российское законодательство о противодействии терроризму. Предполагается, что так ученики не защищены от террористических атак.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства в 9 образовательных организациях отсутствует система видеонаблюдения, что не в полной мере обеспечивает безопасность пребывающих там лиц. — пояснили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Более того, проверяющие нашли пробоины и повреждения в ограждениях вокруг школ. Из-за этого любой может беспрепятственно проникнуть на территорию.

Исполнение требований закона и нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности является обязанностью образовательных учреждений. — добавили в прокуратуре.

Теперь директорам школ предстоит устранить нарушения. Прокурор района внес соответствующие представления.

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Комментарии

Мимо проходил
13:11, 09.02.2018
Ой, хосспаде. Как будто если дырки в заборе нет - то в школу никак нельзя проникнуть... И полутрезвое тело без образования, в черной спецодежде, можно напугать любой корочкой "член клуба свиноводов", лишь бы фото было.

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