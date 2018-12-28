/ «Снег идет — город стоит». 9-балльные пробки сковали Челябинск посреди рабочего дня

Автомобилисты не понимают, почему на дорогах так много машин.

С неожиданной проблемой столкнулись челябинцы посреди рабочего дня. Город встал в пробках. Виной всему — обильный снегопад, продолжающийся вторые сутки. Дороги едва успели очистить, как их засыпало снова. В итоге автомобилисты замедлились, ведь плохая видимость не способствует лихой езде. Кроме того, из-за снега выросло количество аварий: их уже 11.

В Челябинске 9-балльные пробки. Самая сложная ситуация на улице Труда. Скорость движения там 5 километров в час. Такая же ситуация на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Сложности с проездом также на улицах Красной и Энгельса, есть проблемы на Свердловском проспекте и Доватора. — сообщает «Яндекс.Пробки».

Автомобилисты недоумевают, почему на дорогах такие заторы, если все должны быть на работе. Отметим, что в утренний час-пик пробки оценивались всего в 6 баллов.