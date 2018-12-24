/ ДТП остановило движение на проспекте Ленина

8-балльные пробки мешают челябинцам вовремя добраться до работы.

Утро 24 декабря выдалось в Челябинске морозным и почти бесснежным. Дороги не замело, проблемы у автомобилистов, казалось, возникнуть не могли. Однако в утренний час-пик город встал в пробках. По данным «Яндекса», заторы достигают 8 баллов. Проезду мешают многочисленные ДТП.

Весь проспект Ленина стоит, а с ним и Цвиллинга. На главном проспекте произошла авария, поэтому в сторону ЮУрГУ огромная пробка. Мы еле движемся. Чтобы проехать от «Детского мира» до площади Революции, нужно 15 минут. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

Проблемы также на улице Худякова, Блюхера, Труда, Братьев Кашириных, Куйбышева, 40-летия Победы и на Комсомольском, Победы, Свердловском проспектах.