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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ ДТП остановило движение на проспекте Ленина

ДТП остановило движение на проспекте Ленина

8-балльные пробки мешают челябинцам вовремя добраться до работы.
сегодня в 08:56
  |  Общество

Утро 24 декабря выдалось в Челябинске морозным и почти бесснежным. Дороги не замело, проблемы у автомобилистов, казалось, возникнуть не могли. Однако в утренний час-пик город встал в пробках. По данным «Яндекса», заторы достигают 8 баллов. Проезду мешают многочисленные ДТП.

Весь проспект Ленина стоит, а с ним и Цвиллинга. На главном проспекте произошла авария, поэтому в сторону ЮУрГУ огромная пробка. Мы еле движемся. Чтобы проехать от «Детского мира» до площади Революции, нужно 15 минут. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

Проблемы также на улице Худякова, Блюхера, Труда, Братьев Кашириных, Куйбышева, 40-летия Победы и на Комсомольском, Победы, Свердловском проспектах.

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