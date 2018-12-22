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/ Двое оказались в больнице после мощного столкновения иномарок на Свердловском тракте

Двое оказались в больнице после мощного столкновения иномарок на Свердловском тракте

На место ДТП прибыли все спецслужбы.
сегодня в 12:56
  |  Происшествия

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 22 декабря, на Свердловском тракте. По данным очевидцев, столкнулись автомобили «Мерседес» и «Рэндж Ровер». От сильного удара иномарки смяло. Находящимся в немецком авто, рассказали свидетели ДТП, помогли выбраться спасатели, используя специальные инструменты: людей буквально вырезали из машины.

ДТП произошло сегодня утром. Два человека доставлены в больницу, информации об их состоянии в данный момент нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Судя по снимкам с места происшествия, один из автомобилей загорелся. Тушили его сотрудники МЧС. На месте работали все спецслужбы.

Подробности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

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