Челябинские полицейские «накрыли» наркопритон

Хозяин квартиры предоставлял помещение и сам употреблял запрещённые вещества.

Послушать 00:00

В Челябинские сотрудники отдела по контролю за оборот наркотиков «накрыли» притон. Его владельцем оказался ранее судимый 45-летний житель Челябинска. Точкой употребления запрещённых веществ стала его квартира на улице Агалакова, в которой полицейские нашли предметы для употребления. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России, хозяин квартиры принимал наркотики вместе с посетителями притона.



«Трое посетителей привлечены к административной ответственности по статье „потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ“ КоАП России. За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Дознанием Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса России. По ней владелец квартиры на Агалакова может получить до четырех лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.