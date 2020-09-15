Наркопритон накрыли в Ленинском районе Челябинска

Местный житель организовал его в собственной квартире.

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Наркопритон ликвидировали полицейские в одном из домов по улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска. Его организовал в своей квартире 35-летний неработающий мужчина.

В жилище челябинец систематически пускал зависимых людей, где они употребляли синтетические наркотики. В комнате обнаружили приспособления для этого. По фактам потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача составили четыре административных протокола. Сам хозяин квартиры также употребляет наркотики, ранее был судим за преступления, связанные с ними.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинцу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.