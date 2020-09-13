Наркопритон в своей квартире организовал житель Челябинска

Хозяину жилища грозит до четырех лет лишения свободы.

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Полицейские ликвидировали наркопритон в Курчатовском районе Челябинска. Его организовал неработающий 47-летний мужчина в квартире одного из домов по улице Габдуллы Тукая.

Челябинец систематически принимал у себя «гостей», которые употребляли в его квартире синтетические наркотики. В жилище мужчины полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенных веществ. В связи с этим составлено четыре административных протокола. Примечательно, что хозяин дома сам употребляет наркотики и ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с ними.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Согласно санкции данной статьи, нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. Хозяину квартиру избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.