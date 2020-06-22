Приступ эпилепсии у водителя спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Миассе

Молодых людей госпитализировали.

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В Миассе приступ эпилепсии стал причиной аварии, в результате которой пострадали двое. Водителю стало плохо, он потерял управление. Вместе с ним в машине находился еще один человек.

«17 июня, в 15.16, в районе дома 2/8 по Объездной дороге у водителя автомобиля „Тойота Авенсис“ при движении случился эпилептический приступ, машина съехала с дороги», — прокомментировали в отделе ГИБДД по Миассу.

В результате происшествия в больницу с различными травмами госпитализировали 26-летнего водителя и его 20-летнего пассажира.