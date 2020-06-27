Плавучий экскаватор очищает реку Миасс в Челябинске

Восстановлением реки занимается не только Минэкологии Челябинской области, но и активисты.

Послушать 00:00

Реку Миасс в Челябинске очищают не только специалисты. Предприниматель Артём Карпов, проживающий на берегу озера в Кыштыме, вместе со своими единомышленниками соорудил плавучий экскаватор и теперь «спасает» не только родное озеро, но и другие водоёмы Челябинской области. Подробнее о своей деятельности мужчина рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Подводными ножницами диковинная машина срезает водоросли, а бульдозеры достают со дна водоёмов бытовой мусор. Который, кстати, довольно часто встречается предпринимателю не только в Миассе, но и других реках и озёрах области.

«Бывает, допустим, убираем камыш. А там огромными мешками свалены бутылки, банки. Не знаю, газовые плиты, холодильники. То есть, все, что угодно. Ну и колеса, конечно»,— рассказывает Артём Карпов.

Каякер Юрий Важенин, регулярно плавая на своей лодке по Миассу, отмечает, что возле Шершней вода ещё прозрачная, а вот после ТРК «Родник» становится всё грязнее.

«Обычно это бытовой мусор. Конечно, хотелось бы, чтобы Миасс немножко расчистили. Или подняли уровень воды в реке насколько это возможно»,— говорит каякер.

В прошлом году реку Миасс уже начали очищать от травы и мусора. Очистили почти два километра. В этом году планы ещё масштабнее. Сколько мусора вывезут из реки в 2020 году? Не повредит ли очищение дна фауне водоёма? И что говорят о проведении работ в будущем в министерстве экологии Челябинской области? Ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать в программе «Итоги. Время новостей» сегодня и завтра, 27 и 28 июня, в 21:30 на ОТВ.