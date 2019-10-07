Пристегнул наручниками и хотел потрогать: в Челябинске неизвестный напал на женщину в подъезде

Лицо мужчины зафиксировала камера видео-домофона.

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В Челябинске разыскивают неизвестного, который напал на женщину в подъезде дома на проспекте Победы. Горожане уверены, что на северо-западе города орудует маньяк, и распространяют видеозапись, где его зафиксировали камеры видеодомофона, в соцсети.

Нападение произошло ночью 5 октября в подъезде дома 291 на проспекте Победы в Челябинске. На кадрах видеозаписи видно, как женщина входит в подъезд, следом за ней забегает мужчина в кепке и с чулком на голове, слышны крики.

В полиции факт нападения подтвердили, однако речи о насилии или грабеже не идет.

«Заявление зарегистрировано, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По информации собственных источников сайта «Первый областной» в правоохранительных органах, мужчина настиг челябинку в лифте, вышел за ней на лестничной клетке. Затем он пристегнул ее наручниками к батарее, но прикоснуться не успел: его спугнули люди, которые зашли в подъезд и вызвал лифт, он сбежал.