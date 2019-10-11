Задержали нового подозреваемого в нападении на женщину в подъезде на проспекте Победы

Следственные органы продолжают расследование дела о попытке изнасилования на северо-западе Челябинска.

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Следственные органы задержали нового подозреваемого по делу о нападении на жительницу северо-запада Челябинска.

Напомним, 10 октября сообщили, что мужчина, который был доставлен в следственный отдел 7-го октября, оказался не причастен к преступлению, совершенному ночью 5 октября в подъезде дома № 291 по проспекту Победы.

«Его причастность проверена и своего подтверждения не нашла. Проводятся следственные действия, направленные на установление лица совершившего данное преступление», — сообщил начальник следственного отдела по Калининскому району Виктор Штирц.

Правоохранительные органы продолжили поиски маньяка, напавшего на женщину. Собственный источник сайта «Первый областной» в следственных органах сообщил, что сегодня, 11 октября, был задержан новый подозреваемый, внешность которого совпала с той, что запечатлела камера на домофоне. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, после чего будет подано обращение в суд для избрания меры пресечения.

Нападение произошло ночью 5 октября. Женщина возвращалась домой в свою квартиру в доме № 291 по проспекту Победы. Воспользовавшись временем закрытия двери, злоумышленник проник за ней в подъезд. Как сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина вытащил женщину из лифта, приковал наручниками к батарее и, пригрозив убийством, попытался изнасиловать. Маньяка спугнул звук вызова лифта.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту изнасилование с угрозой убийства. 7-го октября был задержан первый подозреваемый. Но он оказался не причастен к этому случаю.