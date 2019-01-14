/ «Лада Приора» слетела в кювет в Агаповском районе

Пострадала пассажирка отечественной легковушки.

Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Происшествие случилось на 24 километре автодороги «Агаповка — Магнитный — Субутак».

34-летний мужчина, управлял автомобилем Лада Приора, не справился с управлением и совершил съезд правый кювет с последующим опрокидыванием. — пояснили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД Челябинской области.

По итогам ДТП пострадала 38-летняя женщина, которая находилась в машине. Она получила телесные повреждения, однако ей было назначено амбулаторное лечение.

Отметим, всего за два выходных дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 17 аварий, в которых пострадал 21 человек.

Кроме того, за 12 и 13 января выявлено 106 случаев управление автомобилем в состоянии опьянения, из них 13, где водители были пойманы повторно.