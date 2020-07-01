В Златоусте вынесли приговором трём врачам детской больницы за смерть двухлетней девочки

Трагедия произошла из-за ряда неисправностей оборудования.

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Городским судом Златоуста вынесен приговор в отношении врачей. Они проходили в качестве обвиняемых в деле о гибели двухлетнего ребёнка в реанимации детской больницы.



Судебный процесс длился два года. За это время было пройдено десятки экспертиз, допросов и почти 20 заседаний. По материалам многотомного дела в июле 2017 года девочка была доставлена на машине скорой помощи в медучреждение. Несколько часов она задыхалась, а когда состояние дошло до комы 3-й степени, было принято решение подключить к аппарату ИВЛ, но оборудование оказалось неисправным, а в баллонах был технический, а не медицинский кислород. В итоге девочка скончалась.

«Бесспорно, что в наступлении таковых последствий сыграло состояние аппарата ИВЛ. Чисты и срок эксплуатации далёк от ГОСТов. Хотя невозможно было понять ни уровень кислорода, ни степень его подачи. В совокупности при неправильном осмотре, несвоевременном использовании аппарата. Всё это привело к летальному исходу»,— рассказал заместитель прокурора Златоуста Андрей Скобочкин.

Приговор медикам был оглашён во вторник, 30 июня. Главному врачу учреждения назначено два года заключения условно с лишением права занимать руководящие должности на такой же срок. Её подчинённые получили по два года ограничения свободы, однако в связи с истечением срока давности они освобождены от наказания.

Потерпевшими выступили родители девочки, которые теперь обходят медучреждение стороной и по сей день боятся оказаться там на лечении.

«Что нужно сделать, чтобы дети не умирали как моя дочь. У меня сейчас младшей дочери исполнилось 2 года и все время мужу говорю, как бы нам не попасть в эту больницу», — поделилась мама погибшей Катеньки.

Родители умершей девочки заявили гражданский иск к врачам — по 5 миллионов рублей каждому и папе, и маме. Их исковые удовлетворены в полном объёме. Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 суток.