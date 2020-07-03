Крупный пожар произошёл в многоэтажке в Златоусте

В момент возгорания в квартире находилось трое детей.

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В Златоусте загорелась квартира с детьми внутри. Инцидент произошёл сегодня, 3 июля, в доме по адресу Матросова, 6. В момент пожара внутри находилось трое детей, взрослых не было дома. Как рассказали соседи, причиной пожара могло стать то, что дети подожгли матрас.



«Они недавно переехали, нерусские, вроде бы. Трое детей. По словам соседей, дети простынь подожгли»,— рассказал один из очевидцев инцидента.

На месте, помимо пожарных, работали сотрудники скорой помощи. Возгорание также привлекло внимание со стороны соседей, вокруг места пожара собралось большое количество очевидцев.

Отметим, что это не единственный пожар, который произошёл за прошедшие сутки в Челябинской области. В Пласте возгорание крыши магазина привело к эвакуации 37 человек. Площадь огня составила 2100 квадратных метров. В тушении участвовали 41 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России — 27 человек и 7 машин.