В Челябинске вынесли приговор врезавшемуся в столб водителю «Шестёрки»

Мужчина управлял машиной пьяным, без прав и страховки ОСАГО.

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Курчатовский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Челябинска, обвиняемому в совершении ДТП с пострадавшим. Эпизод произошёл в октябре прошлого года, а жертвой происшествия стал пассажир автомобиля.



Авария случилась в ночное время. Обвиняемый ехал с пассажиром за рулём «Шестёрки» будучи пьяным, с превышением скорости, без прав и страхового полиса ОСАГО. Двигаясь по улице Черкасской челябинец потерял контроль над машиной.

«В силу своего алкогольного опьянения и превышения разрешенной скорости движения, потерял контроль за движением транспортного средства, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части влево, где произвел наезд на фонарный столб, расположенный около дома № 17 по улице Черкасской в Челябинске. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На основании представленных прокурором доказательств челябинца признали виновным по пункту «а», части 2 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.