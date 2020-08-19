Прокуратура завела дело об отсутствии горячей воды после опрессовок в Челябинске

В 11 многоквартирных домах трубы так и остались холодными.

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В период ежегодных гидравлических испытаний отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. И почти всегда горячая вода возвращается в дома людей вовремя.

Но в этот раз, прямо с первого этапа опрессовочных работ, в 11 многоквартирных домах Челябинска люди продолжили вынужденно греть воду в тазиках. Все из-за того, что на тепловых сетях, во время их проверки, были выявлены повреждения.

Поэтому прокуратура Советского района провела проверку соблюдения прав граждан на получение коммунальных услуг.

«По результатам проверки прокурором в отношении АО „УСТЭК — Челябинск“ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), по результатам рассмотрения которого на юридическое лицо наложен штраф в размере 5000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона.