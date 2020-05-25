Приговор по резонансному ДТП с участием радиоведущего озвучили в Златоусте

Водитель пожарной машины получил полгода условно.

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В Златоусте прошло судебное заседание по резонансной аварии, в которой погиб радиоведущий Денис Шафигулин. На скамье подсудимых по делу оказался водитель пожарный машины. Именно она врезалась в автомобиль мужчины в тот день.



Он признал свою вину в ходе предварительного следствия. Заседание состоялось сегодня, 25 мая. Подсудимый проходил по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дело рассматривалось в особом порядке. Отметим, что в качестве компенсации морального вреда потерпевшая сторона требовала 5 миллионов рублей, однако этот иск был отменён судьёй.

«Приговор водителю пожарной машины — полгода условно и год без прав. Иск на 5 миллионов судья отменила», — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, сам инцидент произошёл осенью прошлого года. Мужчина отвез сына в бассейн и ехал на работу. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы в машину Дениса Шафигулина въехала пожарная машина, которая спешила на вызов. Удар пришелся на водителя. От полученных травм радиоведущий скончался на месте.