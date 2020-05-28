Автомобиль «Инфинити» слетел с дороги и перевернулся

В аварии пострадал челябинец.

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В Челябинске автомобиль слетел с дороги и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Тракторозаводском районе города, напротив дома № 3 по Бродокалмакскому тракту.

«28 мая 2020 года в 03:50 водитель автомобиля „Инфинити“ не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — сообщили сайту «Первый областной» в группе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован в медицинское учреждение с места происшествия.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится административное расследование по факту ДТП.