Очередной любитель погонять в пьяном виде отправится в колонию

Еманжелинец дважды попадался сотрудникам ГИБДД, будучи за рулем «под градусом».

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В Еманжелинске суд вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль в алкогольном опьянении. Уже осужденный за аналогичное преступление вместо обязательных работ и ограничений получил четыре месяца колонии.

Ранее суд назначил южноуральцу 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 2, 5 года. Не успев отбыть наказание, 28 мая этого года нарушителя вновь поймали пьяным за рулем. Инспекторы остановили его в селе Красносельское (Увельский район).

«Судом в качестве смягчающих обстоятельств признана явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики с места постоянного проживания, выполнение специального задания в зоне вооруженного конфликта», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Решением суда стало наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, теперь южноуральцу нельзя будет работать на местах, связанных с управлением транспортными средствами на три года.