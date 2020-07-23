Цены на алкогольные напитки в России вновь поднимут

Большое подорожание ждет коньяк.

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В России ожидается очередное подорожание алкогольной продукции. О том, что спиртное вновь вырастет в цене сообщает издание Вести.ру, ссылаясь на приказ министерства финансов РФ, опубликованный на портале проектов нормативно правовых актов.

Ожидается, что сильнее всего цены вырастут на коньячную продукцию. Это связано с тем, что увеличиваются цены на спирт, зерно и бутылки, что заставляет производителей тратить больше средств во время изготовления напитка.

«С 1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 230 до 238 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 433 до 446 рублей, на бренди, кальвадос — с 315 до 324 рублей», — сообщают Вести.ру.

Напомним, что 1 января 2020 года цены на крепкие алкогольные напитки также выросли: коньяк подорожал в среднем на 45 рублей, водка на 15 рублей, бренди на 8 рублей.