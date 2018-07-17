/ Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги

Решение принял московский суд.

35-летнюю жительницу Челябинска, которая помогала продать невинность 13-летней девочки за полтора миллиона, огласили приговор. Женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в Люблинском районном суде.

Приговор был оглашен 16 июля. Подсудимую признали виновной по статье «торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее женщина находилась под домашним арестом. Дело матери рассматриваются параллельно, оно вынесено в отдельное делопроизводство. Решение по этому процессу пока не принято.

Заработать на невинности девочки женщины пытались в начале этого года. За одну ночь в постели с «покупателем» была назначена цена в полтора миллиона рублей. Для этого они прилетели в Москву. Встречу им назначили уже сотрудники правоохранительных органов. Двух соучастниц задержали с поличным, еще одну посредницу удалось поймать через несколько дней.

По предварительным данным, над девочкой, невинность которой пытались продать, взяли опеку родственники.