Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги

Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги

Решение принял московский суд.
сегодня в 12:32
  |  Происшествия

35-летнюю жительницу Челябинска, которая помогала продать невинность 13-летней девочки за полтора миллиона, огласили приговор. Женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в Люблинском районном суде.

Приговор был оглашен 16 июля. Подсудимую признали виновной по статье «торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее женщина находилась под домашним арестом. Дело матери рассматриваются параллельно, оно вынесено в отдельное делопроизводство. Решение по этому процессу пока не принято.

Заработать на невинности девочки женщины пытались в начале этого года. За одну ночь в постели с «покупателем» была назначена цена в полтора миллиона рублей. Для этого они прилетели в Москву. Встречу им назначили уже сотрудники правоохранительных органов. Двух соучастниц задержали с поличным, еще одну посредницу удалось поймать через несколько дней.

По предварительным данным, над девочкой, невинность которой пытались продать, взяли опеку родственники.

Общество
Коллекторам, заставившим челябинку выпить смертельную дозу уксуса, вынесли приговор
13.07.2018
Коллекторам, заставившим челябинку выпить смертельную дозу уксуса, вынесли приговор
Общество
3 года за смерть молодого отца. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Магнитогорске
01.06.2018
3 года за смерть молодого отца. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Магнитогорске
Общество
Вынесли приговор певцу оперного театра, обстрелявшему «скорую»
25.04.2018
Вынесли приговор певцу оперного театра, обстрелявшему «скорую»
Общество
Суд готовится огласить приговор участникам бунта в копейской колонии
10.04.2018
Суд готовится огласить приговор участникам бунта в копейской колонии
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
сегодня в 16:10
Новое оборудование позволит сократить выбросы на ММК в три раза
Происшествия
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
  
сегодня в 15:04
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
Происшествия
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
сегодня в 14:56
Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе
Спорт
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
сегодня в 14:45
Герман Титов: «Все равны, никаких поблажек не будет!»
Происшествия
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
сегодня в 13:47
Девушку насмерть сбил грузовой поезд ночью на Южном Урале
Происшествия
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
сегодня в 13:39
Эмигрантка из США пропала во время визита на родину в Магнитогорск
Общество
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
сегодня в 13:35
Южноуральская «запретка» стала обладательницей иконы с горы Афон
Происшествия
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
сегодня в 12:32
Челябинке огласили приговор за попытку продать невинность юной дочери своей подруги
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6