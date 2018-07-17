/ Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и компания HMD Global объявляют о старте продаж 4G-смартфона Nokia 1 эксклюзивно в магазинах «Билайн»*.

В рамках стратегического партнёрства с HMD Global «Билайн» формирует уникальные предложения: с 16 июля клиенты могут приобрести доступный смартфон Nokia 1, который будет представлен только в салонах и интернет-магазине «Билайн». Кроме того, в начале августа в розничной сети «Билайн» начнутся продажи смартфона Nokia 2.1.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Билайн»:

Мы рады, что в наших магазинах клиенты могут не только подключить уникальные тарифы, получить специальные предложения, но и приобрести смартфоны, которые представлены только в собственной сети офисов продаж «Билайн"*, одной из самых больших розничных сетей в стране. А благодаря своим достоинствам смартфоны Nokia привлекут внимание пользователей по всей России.

Nokia 1 — это доступная модель с поддержкой технологии 4G. В первую очередь, новинка заинтересует людей, только начинающих пользоваться смартфонами. Хорошо знакомый фанатам марки дизайн и традиционное качество Nokia отлично сочетаются со всеми основными функциями смартфона. Nokia 1 обладает 4,5-дюмовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами, аккумулятором 2150 мАч.

Смартфон работает на ОС Android Oreo (версия Go) — специальной версии Android, оптимизированной под устройства с оперативной памятью один и менее гигабайт, а также обеспечивает комфортный опыт использования приложений Google и потребляет меньше данных. Nokia 1 за 5990 рублей доступен в красном и синем цветах. А сменные яркие панели позволят быстро менять облик смартфона и придать ему индивидуальность.**

Алексей Зенков, глава представительства HMD в России и странах СНГ:

Стратегическое партнёрство с «Билайн» является для HMD Global важным этапом усиления присутствия компании на российском рынке. Мы уверены, что потребители, приобретая новые смартфоны Nokia в офисах продаж «Билайн», по достоинству оценят возможности партнерской программы.

В начале августа в собственных офисах продаж и обслуживания, а также в интернет-магазине «Билайн» появится другая новинка — Nokia 2.1. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Комфорт при просмотре видеороликов дают фронтальные стереодинамики и HD экран размером 5,5 дюйма. Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен основной 8-мегапиксельной и фронтальной 5-мегапиксельной камерой. Nokia 2.1 с изящным эргономичным дизайном будет представлен в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром, серый с серебром. Nokia 2.1 поставляется также с Android Oreo (версия Go). Цена новинки составит 7990 рублей.

Благодаря меньшему числу предустановленных приложений и облегченным версиям приложений для ОС Android Oreo™ (версия Go) на смартфоне остается вдвое больше свободного места, чем при использовании ОС Android Nougat. Все смартфоны Nokia продаются с «чистой» ОС Android без предустановленного программного обеспечения, оболочек и изменений пользовательского интерфейса, а также регулярно выпускаются обновления безопасности.

Более подробная информация доступна на: https://www.beeline.ru/shop/details/sm…1-warm-red.

* Nokia 1 и Nokia 2.1 можно будет приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине https://mobileshop.nokia.ru/.

** Панели в лазурном, сером, желтом и розовом цветах продаются отдельно.