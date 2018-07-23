/ Челябинка, пытавшаяся продать невинность 13-летней девочки, раскаялась

Уголовное дело направлено в суд.

Под суд пойдет еще одна посредница, которая помогала знакомой продать невинность ее 13-летней дочери. Московские следователи завершили расследование уголовного дела по статье «торговля людьми, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого». Женщине грозит лишение свободы. Ранее еще одну их знакомую-посредницу отправили за решетку на 3,5 года.

Следствием установлено, что две уроженки г. Челябинска, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже малолетней 2004 года рождения за 1 млн 500 тысяч рублей. Для реализации задуманного, 10 января 2018 года они прибыли в один из столичных ресторанов, где осуществили куплю-продажу малолетней с целью ее сексуальной эксплуатации лицу, действовавшему в рамках оперативно — розыскных мероприятий. — пояснили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Известно, что обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Дело матери рассматривается параллельно, оно вынесено в отдельное делопроизводство.