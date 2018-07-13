/ Коллекторам, заставившим челябинку выпить смертельную дозу уксуса, вынесли приговор

Адвокаты осужденных намерены оспорить приговор.

Ленинский районный суд Челябинска попытался поставить точку в скандальном деле в отношении коллекторов, под чьим давлением погибла жительница южноуральской столицы. Женщина взяла микрокредит, который не смогла погасить в срок. Тогда решением этой проблемы занялись коллекторы. Агрессия со стороны мужчины вынудила женщину выпить уксус. От ожогов Фарида Ибрагимова скончалась.

Следствием утверждено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — «Самоуправство с угрозой применения насилия» и «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств».

По решению Ленинского районного суда двое обвиняемых признаны виновными по статье 330 УК РФ. Одному обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии-поселения, другому — 4 года. Взят под стражу в зале суда. Третий обвиняемый признан виновным по статье 228, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Ленинского районного суда Татьяна Чернова.

Трое адвокатов уже подали апелляционную жалобу на решение судьи.

Напомним, несчастье в семье Ибрагимовых началось в 2014 году. Коллекторы начали терроризировать женщину за 14 тысяч 600 рублей. Давление оказывалось сразу на троих женщин — саму заемщицу, ее мать и дочь. В мае 2015 года Фарида Ибрагимова не выдержала и выпила уксусную кислоту. Еще через год, проведенный в мучениях на больничной койке, она скончалась.