/ Прием граждан по вопросам трагедии в Магнитогорске длится уже несколько часов

На приеме также ведутся работы по восстановлению документов граждан.









В магнитогорской школе № 14 уже несколько часов ведется прием граждан, по вопросам, связанным с трагедией.

Для скорого восстановления документов, в пункте приема работают представители Пенсионного фонда. Гражданам восстанавливают страховой номер индивидуального лицевого счёта, документы по инвалидности. На месте выдают справки о размере пенсии, оформляют документы по потере кормильца.

Люди, у которых пострадало жилье, досрочно выплачивают пенсии. Правобережный офис магнитогорского пенсионного фонда также работает круглосуточно.