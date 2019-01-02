/ Отец Вани Фокина рассказал о состоянии мальчика

Евгений Фокин сказал, что состояние ребенка немного улучшилось.

Отец 11-месячного Вани Фокина, пролежавшего под завалом более суток, посетил пункт приема граждан в Магнитогорске. Там Евгений Фокин, после личной беседы с Борисом Дубровским, он рассказал о последних новостях от матери ребенка.

— Жена сказала, что состояние немного улучшилось. Шансы выжить есть. — сказал Евгений Фокин.

Мужчина поблагодарил людей за поддержку, отметив, что она очень помогает взять себя в руки и немного успокоиться.

Сейчас ребенка вместе с матерью доставили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там за ним наблюдает президент НИИ, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.