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/ Отец Вани Фокина рассказал о состоянии мальчика

Отец Вани Фокина рассказал о состоянии мальчика

Евгений Фокин сказал, что состояние ребенка немного улучшилось.
сегодня в 15:42
  |  Происшествия

Отец 11-месячного Вани Фокина, пролежавшего под завалом более суток, посетил пункт приема граждан в Магнитогорске. Там Евгений Фокин, после личной беседы с Борисом Дубровским, он рассказал о последних новостях от матери ребенка.

— Жена сказала, что состояние немного улучшилось. Шансы выжить есть. — сказал Евгений Фокин.

Мужчина поблагодарил людей за поддержку, отметив, что она очень помогает взять себя в руки и немного успокоиться.

Сейчас ребенка вместе с матерью доставили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там за ним наблюдает президент НИИ, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

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