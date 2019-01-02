/ Байк-Центр в Москве поможет семьям из Магнитогорска

Выручка от елки в Центре будет перечислена родителям, чьи дети пострадали в трагедии.

С 4 января в Байк-Центре Москвы будут проходить детские Новогодние елки. Выручка с заключительной елки, которая пройдет 18 января, будет перечислена родителям пострадавших в Магнитогорске детей.

Сопереживая пострадавшим в Магнитогорске, мы хотим как-то их поддержать, поэтому было принято такое решение. Также, надо отметить, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Магнитогорска Сергей Бердников в течение получаса были на месте аварии и уже двое суток руководят спасательной операцией. И результаты есть! Спасатели там, действительно, на высоте. — отметил генеральный директор Байк-центра Александр Залдостанов в своем Instagram.