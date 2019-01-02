/ Отец спасенного младенца приехал в пункт приема граждан

Евгений Фокин пообщался с главой региона Борисом Дубровским.

Отец выжившего в завале 11-месячного Вани, Евгений Фокин, пришел в пункт приема граждан в Магнитогорске. Губернатор Челябинской области лично пообщался с отцом, который помог спасателям найти своего сына. Прием граждан глава региона ведет уже четвертый час.

Напомним, что Ваня Фокин провел под завалами около 35 часов. Сейчас он доставлен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Мать Вани находится вместе с ним в больнице.