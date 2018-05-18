/ «Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста

Известны новые версии случившегося.

Стали известны подробности «минирования» школы в Магнитогорске. Звонок с угрозой поступил прямо перед началом занятий. Сотрудники школы тут же обратились в пожарную часть, рассказав о возможной опасности. В итоге на место выдвинулись 30 сотрудников части и 8 единиц техники, представители полиции, «скорой», Росгвардии. Проверка велась около 1,5 часов, было обследовано все здание школы — опасных предметов, о которых предупреждал звонивший, не нашли.

Одному из классных руководителей позвонили и сказали: «Приду и взорву». Нам известно, кто это сделал. Вся информация передана службам для работы. Сейчас ученики вернулись в школу, занятия продолжаются по расписанию. — рассказала сайту «Первый областной» директор школы № 10 Наталья Маликова.

Добавим, что в полиции не предоставляют информацию о личности телефонного террориста. Местные СМИ говорят, что версий случившегося три: в школу звонил родитель одного из оставшихся на второй год учеников, сам ученик, либо аноним, решивший сорвать запланированный на 18 мая в школе пробный экзамен.