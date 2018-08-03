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/ В Златоусте обрушилась стена школы

В Златоусте обрушилась стена школы

Кирпичную кладку подмывает вода.
сегодня в 13:03
  |  Общество

В Миассе ругнула часть стены в школе № 21. Трещины расползлись по всему фасаду здания. Хотя недавно здесь проводили косметический ремонт, стены укрепляли металлическими стяжками. Однако, кирпичная кладка развалилась. К счастью, в этот момент рядом с рухнувшей стеной никого не было. Однако уже в сентябре туда придет 660 учеников. Администрация школы знает о проблеме и борется своими силами, заклеивая трещины. Всему виной, говорит руководство, утечка воды.

Ситуация с этой трещиной не одного года, со временем она усугублялась. Сейчас составлена смета на замену водовода, проводим экспертизу, получаем заключение на проведение земляных работ, после этого начнется этап восстановления. Для того, чтобы проводить полную ликвидацию, нужна госэкспертиза. Для того, чтобы ввести в эксплуатацию, необходим предварительный комплекс мероприятий. По нему у нас все сделано. Я думаю, что к учебному году успеем сделать. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБОУ СОШ № 21 Златоуста Константин Сарычев.

Самое сложное, по версии руководителя, это соблюдение установленных законом сроков проведения ремонта муниципального здания.

Напомним, ранее с аналогичными жалобами в прокуратуру обратились из детского сада № 18 компенсирующего типа, расположенного в Миассе. Здесь дети не прерываются на каникулы, особенные малыши каждый день проходят мимо обрушающихся стен. Сейчас на ремонт здания ищут деньги в городском бюджете.

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Комментарии

Zluka
13:41, 03.08.2018
Вы определитесь по тексту, в Миассе или Златоусте!

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