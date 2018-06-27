Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.79 -0.16 73.41 +0.1
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Cмартфон Huawei с пакетом связи в подарок и рассрочкой в «Билайн»

Cмартфон Huawei с пакетом связи в подарок и рассрочкой в «Билайн»

Выгодное приобретение без переплаты.
сегодня в 15:39
  |  Общество

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Huawei с пакетом услуг связи в рассрочку без первого взноса и переплат».

«Билайн» внимательно следит за актуальными предпочтениями клиентов. Акция, стартовавшая 25 июня 2018 года, стала первой масштабной кампанией с устройствами от Huawei, которые становятся все более популярными у пользователей смартфонов.

По 5 августа 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Huawei, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, оператор дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3» в зависимости от модели смартфона.*

В специальном предложении участвуют 6 моделей устройств: Huawei P Smart, Huawei Y6 Prime, Huawei Y9 Prime, Huawei P20 Lite, а также флагманские модели Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Например, при покупке Huawei P Smart за 13 990 рублей под управлением Android 8.0 с безрамочным FullView дисплеем диагональю 5,65 дюймов, основной двойной 13-ти мегапиксельной камерой клиент сможет полгода бесплатно пользоваться тарифом «ВСЁмоё2». Эту модель смартфона также с пакетом связи в подарок можно приобрести в рассрочку за 389 рублей в месяц. **

Количество устройств ограничено.

В первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля Huawei или Honor от всех смартфонов в России на руках у пользователей выросла в два раза.

Данные о продажах также свидетельствуют о популярности смартфонов Huawei и Honor. В середине июня 2018 года в магазинах «Билайн» устройства от китайского производителя впервые заняли первое и третье места в списке самых продаваемых смартфонов.

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Более подробную информацию об акции можно найти на: https://chelyabinsk.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/smartfoni-huawei-s-paketom-us….

*«Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство. Рассрочка без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора. На модель Huawei Y6 Prime рассрочка не предоставляется.

**Размер ежемесячного платежа при рассрочке на 36 месяцев.

Общество
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
19.06.2018
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
Происшествия
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
02.06.2018
Мошенник «развел» фотографа на деньги, предложив выиграть мобильный телефон в Златоусте
Общество
Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике
31.05.2018
Школьник с телефоном попался во время сдачи Единого госэкзамена по математике
Происшествия
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
  
18.05.2018
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Суд запретил компании «Мечел-Кокс» выбросы в атмосферу
сегодня в 19:28
Суд запретил компании «Мечел-Кокс» выбросы в атмосферу
Общество
Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок
сегодня в 18:30
Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок
Общество
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
сегодня в 17:58
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
Общество
Жители Ленинского района назвали дом с новым фасадом «конфеткой»
сегодня в 17:24
Жители Ленинского района назвали дом с новым фасадом «конфеткой»
Общество
«Цифра» изменит рынок коммерческих перевозок в России
сегодня в 17:11
«Цифра» изменит рынок коммерческих перевозок в России
Происшествия
Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»
  
сегодня в 16:27
Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»
Общество
Борис Дубровский без очереди попал к врачу в обновленной поликлинике ЧОКБ
  
сегодня в 16:22
Борис Дубровский без очереди попал к врачу в обновленной поликлинике ЧОКБ
Общество
На информационное развитие Челябинской области потрачен почти 1 миллиард
сегодня в 15:54
На информационное развитие Челябинской области потрачен почти 1 миллиард
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6