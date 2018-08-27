/ В Миассе пенсионерку придавило поленьями

Пострадавшую вызволили спасатели.

24 августа вечером на пульт спасателей миасского спасотряда поступил вызов на улицу Советская. 91-летняя пенсионерка не выходила на связь с работником социальной службы. Она перестала отвечать на звонки. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили женщину на полу под поленьями.

Пострадавшая, пожилая женщина 1927 года рождения, не отвечала на звонки социального работника. Спасатели вскрыли дверь шанцевым инструментом, где нашли женщину в комнате на полу, её придавило рассыпавшимися поленницами. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сотрудники службы спасения вызволили пожилую женщину из-под завала и вызвали скорую помощь. Кроме того, выяснилось, что при падении она подвернула ногу.