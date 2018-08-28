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/ Владимир Путин попросил держать в основе пенсионных изменений человеческое измерение

Владимир Путин попросил держать в основе пенсионных изменений человеческое измерение

Шаги правительства должны быть всесторонне просчитанными.
сегодня в 16:50
  |  Общество

Близится второе чтение законопроекта об изменении пенсионного законодательства. В преддверие события президент Владимир Путин снова выразил свое мнение по поводу грядущей модернизации. Он подчеркнул, что изменения должны быть «человечными». Учитывать, по мнению главы государства, нужно и ситуацию на рынке труда и в экономике, и мнение граждан.

Мы не можем руководствоваться известным принципом «короля-солнце» Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп». Мы не можем так поступить, если ответственно относиться к стране. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными. — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Президент отметил, что понимает: изменения в пенсионной системе — наиболее острая тема в эти месяцы. Именно поэтому сегодня принимаются все поправки и изменения в законопроект от муниципалитетов. Рассматривать и согласовывать их будут уже осенью.

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