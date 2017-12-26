/ 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на горке на Южном Урале

Незакрепленная глыба льда придавила школьника.

Маленький житель Сатки серьезно пострадал после посещения местного ледового городка. 11-летнего ребенка придавило ледяной глыбой. Мальчик серьезно пострадал, сначала его госпитализировали в городскую больницу, после чего перевели в Областную. Сейчас за его состоянием следят врачи, оно оценивается как тяжелое.

Ребенка доставили к нам из Сатки, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терехина.



Как сообщают местные жители, монтаж снежной конструкции на момент ЧП не был завершен. Возведение ледовой горки должно было завершиться к 26 декабря.

